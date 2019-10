Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahrzeug übersehen

Eisfeld (ots)

Ein Fahrzeug-Führer hielt Montagabend mit seinem Mitsubishi am rechten Fahrbahnrand im Gutsweg in Eisfeld. Als er anfahren wollte, übersah er einen VW, der am Mitsubishi vorbeifahren wollte und sich bereits auf gleicher Höhe befand. Er stieß seitlich gegen diesen. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 6.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell