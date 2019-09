Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Polizeilicher Sicherungseinsatz

Zella-Mehlis (ots)

Die Landespolizeiinspektion Suhl führte am 27.09.2019 einen polizeilichen Sicherungseinsatz anlässlich der Eröffnung des Clubhauses des Motorradclubs "Gremium MC Black East Suhl" in der Meininger Straße in Zella-Mehlis durch. Es nahmen ca. 65 Personen an der Eröffnung, die gegen 19.30 Uhr begann, teil. Die Polizei registrierte drei Straftaten, die sich wie folgt unterteilten: - 2 x Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und - 1 x Verstoß gegen das Vereinsgesetz. Der polizeiliche Sicherungseinsatz wurde von Thüringer Einsatzkräften mit Unterstützung der Landeskriminalämter Bayerns und Sachsens begleitet. Gegen 0.00 Uhr endete der Polizeieinsatz. Sowohl die An- als auch die Abreise der Teilnehmer verlief ohne Vorkommnisse.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell