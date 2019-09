Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Scheibenwischer abgebrochen

Bad Salzungen (ots)

Unbekannte beschädigten am Sonntag zwischen 18.30 Uhr und 19.10 Uhr den linken vorderen Scheibenwischer eines Fords, der in der Straße "Unter den Bergen" in Bad Salzungen geparkt war. Personen, die zu dieser Sachbeschädigung sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Bad Salzungen unter der Telefonnummer 03695 551-0.

