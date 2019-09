Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Alkoholisiert in Geländer gefahren

Suhl (ots)

Sonntagabend befuhr ein 56-jähriger VW-Fahrer die Meininger Straße in Suhl in Richtung Heinrichser Straßenmarkt. Er verlor in einer Linkskurve die Kontrolle über seinen PKW, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Geländer. Während der Unfallaufnahme bemerkten die eingesetzten Polizisten eine deutliche Alkoholfahne und ein Test bestätigte mit 1,66 Promille die erste Vermutung. Der der 56-Jährige musste die Beamten zur Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten und anschließend seinen Führerschein abgeben.

