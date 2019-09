Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: "Engelstrompete" geklaut

Suhl (ots)

Sonntagvormittag erhielt die Polizei die Mitteilung über den Diebstahl einer außergewöhnlich großen "Engelstrompete" mit Blumentopf von einem Grundstück in der Heinrichser Straße in Suhl. Die unbekannten Täter mussten für den Transport der Pflanze ein Hilfsmittel verwenden, zum Beispiel einen Hubwagen. Es ist unwahrscheinlich, dass eine Person allein den schweren Pflanzkübel wegbewegen konnte. Der Zugang zum Grundstück war nur über eine kleine Brücke möglich. Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl oder zum Verbleib der "Engelstrompete" geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-224 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell