Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Vermisster Rentner im Bereich Gotha

Bild-Infos

Download

Gotha (ots)

Seit einem Monat sucht die Kriminalpolizei Gotha nach dem vermissten 77-jährigen Bernd Baumbach. Er kann wie folgt beschrieben werden:

- ca. 1,70 m groß - kräftige Statur, - keine Kopfbedeckung - Brille - weiße sportliche Jacke - gelbes dünnes Hemd - helle Schnürschuhe - trägt Geldbörse bei sich

Er wurde letztmalig am 27.08.2019 in einem Pflegeheim in Wolfsburg-Unkeroda gesehen. Herr Baumbach benötigt aufgrund von Erkrankungen dringend medizinischen Beistand. Es ist möglich, dass sich der Vermisste mit Bus und Bahn fortbewegt. Sachdienliche Hinweise zum Aufenthalt des Herrn Baumbach nimmt die KPI Gotha unter der Rufnummer 03621-781424 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell