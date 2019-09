Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahrzeug überschlagen

Krayenberggemeinde (ots)

In einer Linkskurve zwischen Merkers und Dorndorf verlor der Fahrer eines Renault Clio am Samstag, um 14:25 Uhr die Kontrolle über sein Fahrzeug. In der Folge überschlug sich der Renault des 35-Jährigen und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer wurde zur Beobachtung ins Klinikum Bad Salzungen verbracht. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Polizeiinspektion Bad Salzungen

Polizeiinspektion Bad Salzungen

Telefon: 03695 551 0

E-Mail: sf.pi.bad-salzungen@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell