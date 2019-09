Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unsanft geweckt

Meiningen (ots)

Ein schreckliches Erwachen der ganz anderen Art hatte ein 61 jähriger Mann aus dem Raum Kaltennordheim am 28.09.19. Ein aufmerksamer Zeuge meldete gegen 14.00 Uhr zunächst ein Fahrzeug mit frischen Unfallspuren in der Ortslage Meiningen Dreißigacker. Ein Mann sammele zudem auf der Straße liegende Fahrzeugteile ein und sei dann weggefahren. Der Zeuge hatte sich das Kennzeichen des verunfallten Autos gemerkt. Das gesuchte Fahrzeug konnte im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung festgestellt werden. Der dazugehörige Fahrer gab an, kurz eingenickt zu sein, der sogenannte "Sekundenschlaf". So kam sein Pkw von der Straße ab und prallte gegen eine Hauswand. Pkw und Mauer wurden beim Zusammenstoß beschädigt. Den Mann erwartet jetzt eine Strafanzeige.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen

Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen

Telefon: 03693-591-0

E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell