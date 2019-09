Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Frontalzusammenstoß auf nasser Fahrbahn

Meiningen (ots)

Am Freitag, den 27.09.19 um 05.05 Uhr wurde ein schwerer Verkehrsunfall mit zwei Pkw gemeldet. Auf der L1124 zwischen Melkers und Herpf waren zwei Fahrzeuge frontal zusammengestoßen. Nach bisherigen Ermittlungen verlor der 19 Jahre alte Unfallverursacher auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug, was dann zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden BMW führte. Die Wucht des Aufpralls war derart heftig, dass jener Pkw auf eine angrenzende Wiese geschleudert wurde. Aus dem Fahrzeug des 19jährigen wurden der Motorblock und Teile des Getriebes herausgerissen. Die 61 jährige BMW-Fahrerin wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Kameraden der Feuerwehr aus dem zerstörten Pkw befreit werden. Sie trug schwere Verletzungen davon und musste ins Krankenhaus verbracht werden, ebenso wie die beiden Insassen des Verursacherfahrzeuges. Der Gesamtschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Die Unfallstrecke war bis 09.30 Uhr gesperrt.

Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen

