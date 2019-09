Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: 2 Unfälle an gleicher Stelle

Kaltennordheim (ots)

Am 27.09.19 gegen 11.15 Uhr befuhr eine 45 jährige Frau mit ihrem Pkw Ford die B285 aus Richtung Kaltennordheim kommend in Richtung Fischbach. In einer Linkskurve verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich und blieb auf der Beifahrerseite liegen. Die Frau wurde hierbei verletzt, am Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 5.000 Euro.

Fast an gleicher Stelle wie am Vortag ereignete sich am 28.09.19 gegen 10.30 Uhr ein weiterer Verkehrsunfall. Ein 56 jähriger Kradfahrer aus Hessen verlor Ausgangs einer Kurve die Kontrolle über seine Maschine und kam hierdurch zu Fall. Das Gefährt rutschte unter die Schutzplanke. Der verletzte Motorradfahrer wurde durch den alarmierten Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Der Sachschaden am Motorrad betrug rund 2.000 Euro.

