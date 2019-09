Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mehrfacher Ladendieb

Schmalkalden (ots)

Am 27.09.19 gegen 11.00 Uhr wurde ein 36 jähriger Schmalkalder durch das Personal eines Baumarktes in Schmalkalden beim Diebstahl erwischt. Er hatte versucht, Elektroartikel im Wert rund 50 Euro zu entwenden. Gegenüber einem Mitarbeiter des Baumarktes äußerte er sich zudem noch in beleidigender Art und Weise. Im Rahmen der polizeilichen Anzeigenaufnahme wurde bei dem Mann noch weiteres Diebesgut aus einem Bekleidungsgeschäft in Schmalkalden aufgefunden, Wert hier rund 30 Euro. Den Dieb erwarten nun 3 Strafanzeigen.

