Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ohne Führerschein und unter Alkohol

Geisa (ots)

Am Samstagmittag wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Straße des Friedens in Geisa der Fahrer eines Traktors kontrolliert. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 1,21 Promille. Außerdem war der 56-jährige Fahrer nicht im Besitz eines Führerscheins. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr sowie wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis aufgenommen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Polizeiinspektion Bad Salzungen

Polizeiinspektion Bad Salzungen

Telefon: 03695 551 0

E-Mail: sf.pi.bad-salzungen@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell