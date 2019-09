Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Reifen platt gestochen

Bad Salzungen (ots)

In der Nacht vom Donnerstag zum Freitag wurden in der Theo-Neubauer-Straße durch einen unbekannten Täter alle vier Reifen eines Pkw Skoda platt gestochen. Der Schaden beläuft sich auf ca. 400 Euro. Hinweise zu dem Täter bitte an die PI Bad Salzungen unter 03695-5510.

