Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Keller

Suhl (ots)

Samstagfrüh stellten gleich mehrere Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Straße der ODF in Suhl den Einruch in ihre Keller fest. Durch unbekannte Täter wurden in der Nacht von Freitag auf Samstag jeweils die Kellerverschläge überstiegen. In der Folge durchwühlten sie die Keller und entwendeten aus mindestens 2 Kellern Elektrogeräte und Fahrradzubehör im Gesamtwert von etwa 1.700 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Inspektionsdienst Suhl

Telefon: 03681 369 0

E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell