Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Leichtkraftrad gestohlen

Suhl (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde am Lauwetter in Suhl ein auf dem Gehweg abgestelltes Leichtkraftrad der Marke Honda NSR 125, welches durch eine Plane abgedeckt war, entwendet. Glücklich werden die unbekannten Täter sicher nicht, da die Beute leichte Defekte aufwies. Dennoch hat es einen Wert von etwa 1.500 Euro. Sachdienliche Hinweise zur Tat und zum Verbleib des Leichtkraftrades nimmt die Polizei Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Inspektionsdienst Suhl

Telefon: 03681 369 0

E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell