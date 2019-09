Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht

Zella-Mehlis (ots)

Ein derzeit unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen Opel, der auf dem Parkplatz des A71-Centers in Zella-Mehlis am Samstagvormittag in der Zeit von ca. 10:15 Uhr bis 10:55 Uhr geparkt war. Der Verursacher verließ den Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden von etwa 1.000 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei in Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-0 entgegen.

