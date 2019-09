Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Gartenhaus

Steinbach-Hallenberg (ots)

In der Zeit von Montagabend (23.09.2019) bis Freitagabend (27.09.2019) brachen Unbekannte in ein Gartenhaus in Steinbach-Hallenberg, Am Arzberg ein. Dabei entstand ein Sachschaden an der Tür. Mehrere Gegenstände im Wert von rund 500 Euro wurden entwendet. Zeugen, die Hinweise geben können werden gebeten, sich bei der Polizei in Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-0 zu melden.

