Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht

Zella-Mehlis (ots)

Am Freitagvormittag in der Zeit von 10:15 Uhr bis 10:35 Uhr ereignete sich in der Tiefgarage des A71-Centers in Zella-Mehlis ein Verkehrsunfall. Der unbekannte Fahrzeugführer eines vermeintlich roten Fahrzeuges streifte demnach beim Ein- bzw. Ausparken den geparkten Pkw und verließ die Unfallstelle in unbekannte Richtung, ohne seine Pflichtangaben zu hinterlassen. Am geparkten Fahrzeug ist ein Schaden in Höhe von ca. 2000 Euro entstanden. Der Inspektionsdienst Suhl hat die Ermittlungen zum Unerlaubten Entfernen vom Unfallort eingeleitet und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer Wahrnehmungen zum Unfallgeschehen getroffen hat und Angaben zum Unfallverursacher machen kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Suhl unter der Telefonnumer 03681 369196 zu melden.

