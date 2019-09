Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahrrad sucht Eigentümer

Steinbach-Hallenberg (ots)

Ein grau/neongelbes Fahrrad der Marke "Cube" wurde am Freitag in der Arzbergstraße in Steinbach-Hallenberg aufgefunden. Die bisher getätigten Ermittlungen der Polizei führten noch nicht zur Wiedervereinigung von Rad und Eigentümer. Wer vermisst sein Fahrrad und erkennt es wieder? Bitte melden Sie sich bei der Polizei in Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-224.

