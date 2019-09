Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht

Barchfeld (ots)

Der Fahrer eines weißen Sattelzuges mit blauer Aufschrift befuhr am Freitag gegen 0.00 Uhr die Damaschkesiedlung in Barchfeld. Auf Grund der engen Fahrbahn fuhr der Sattelzug beim Abbiegen in den Auweg gegen einen Grundstückszaun und beschädigte diesen erheblich. Der Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Zeugen, die zu diesem Unfall sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen unter der Telefonnummer 03695 551-0.

