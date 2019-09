Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Enten aus Voliere geklaut

Gerhardtsgereuth (ots)

Bereits in der Nacht zum 09.09.2019 (Montag) entwendeten Unbekannte 17 junge Aylesbury-Enten im Wert von etwa 300 Euro aus einer Voliere vom hinteren, zum Wirtschaftsweg gelegenen Garten eines Grundstücks in der Martin-Luther-Straße in Gerhardtsgereuth. Die Tiere sind weiß mit rosa Schnabel und orangen Füßen. Die Enten haben noch kein Erwachsenen-Federkleid. Eines der Tiere hat drei Beine. Zeugen, die Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib der Enten geben können oder Personen, denen die Tiere zum Verkauf angeboten wurden, werden gebeten, sich bei der Polizei in Hildburghausen unter der Telefonnummer 03685 778-0 zu melden.

