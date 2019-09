Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Farbschmierer

Auengrund (ots)

Während der Streifenfahrt am Donnerstag stellten Polizisten eine mit Farbe beschmierte Brückenkonstruktion auf der Landstraße bei Auengrund in der Nähe der Autobahn 73 fest. Hinweise zu der Sachbeschädigung nimmt die Polizei in Hildburghausen unter der Telefonnummer 03685 778-0 entgegen.

