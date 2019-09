Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall mit drei Verletzten

Melkers (ots)

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 19-Jähriger am Freitag gegen 5.00 Uhr mit seinem Ford über die Landstraße von Melkers nach Herpf. In einer Rechtskurve kam sein Fahrzeug ins Schleudern und stieß gegen einen entgegenkommenden BMW. Dessen Fahrerin wurde dadurch im Fahrzeug eingeklemmt und musste an der Unfallstelle ärztlich vesorgt werden. Die Feuerwehr befreite die 61-Jährige. Sie kam anschließend ins Krankenhaus, ebenso wie die beiden Inassen im Verursacherfahrzeug. Wie schwer sich die Drei verletzten, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Straße musste voll gesperrt werden. An den Autos entstand Totalschaden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell