Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kontrolle über Auto verloren

Barchfeld (ots)

Am Donnerstag gegen 7.00 Uhr verlor der 38-jährige Fahrer eines VW aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Auto während der Fahrt über die Liebensteiner Straße in Barchfeld. Er stieß gegen einen Zaun, mehrere Verkehrszeichen und anschließend gegen einen LKW. Ob sich der Mann dabei verletzte, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Er stand weder unter Alkohol- noch unter Drogeneinfluss. Gegen 7.15 Uhr erhielt die Polizei die Mitteilung über eine Unfallflucht. Der Fahrer eines VW stieß auf dem Parkplatz eines Supermarktes ebenfalls in der Liebensteiner Straße in Barchfeld gegen ein Auto. Der Verursacher fuhr danach einfach weiter. Ob die beiden Unfälle im Zusammenhang stehen und ob gesundheitliche Probleme zum Unfall führten, ist derzeit noch unklar.

