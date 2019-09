Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Gegen Bordsteinkante gefahren

Geisa (ots)

Mittwochmorgen befuhr ein Fahrzeug-Führer mit einem Sattelzuges die Landstraße zwischen Bremen und Geisa. In einer Kurve kam der Fahrer mit seinem LKW auf die Gegenfahrbahn, so dass der Fahrer eines entgegenkommenden Audis ausweichen musste und gegen den Bordstein stieß. An den Felgen entstand Sachschadens von etwa 500 Euro.

