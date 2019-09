Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Renitenter Dieb

Hildburghausen (ots)

Die Mitarbeiterin eines Lebensmittelmarktes in der Coburger Straße in Hildburghausen wollte Mittwochabend den Rucksack eines 23-jährigen Ausländers beim Verlassen das Kassenbereiches kontrollieren, da er offensichtlich mehrere Flaschen eingesteckt hatte. Der Mann wollte den Rucksack nicht hergeben und schubste die Mitarbeiterin. Während dieser körperlichen Auseinandersetzung stürzten beide. Die Frau verletzte sich leicht. Außerdem gingen mehrere Sektflaschen zu Bruch. Im Rucksack befanden sich zahlreiche Bierflaschen. Informierte Polizisten stellten bei dem Dieb einen Atemalkoholwert von über zwei Promille fest. Sie zeigten den Mann wegen Diebstahls an.

