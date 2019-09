Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: In Sackgasse gelandet

Hildburghausen (ots)

Ein 30-Jähriger geriet am Donnerstag gegen 2.30 Uhr, vermutlich aus Ortskenntnis, mit einem PKW in die Goldbachstraße in Hildburghausen, die am Ende in einer Sackgasse endet. Beim Versuch, das Fahrzeug aus der Engstelle zu bewegen, stieß der Fahrer gegen eine Gartenmauer und verursachte dabei einen Schaden von etwa 400 Euro. Der Beifahrer stieg auf den Fahrersitz und versuchte ebenfalls, das Fahrzeug zu wenden, was nicht gelang. Die beiden informierten ihren Vater, der zu Hilfe eilte um das Auto letztendlich aus der Sackgasse zu fahren. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und informierte die Polizei. Die Beamten führten mit dem 30-Jährigen einen Atemalkoholtest durch. Dieser zeigte einen Wert von 0,66 Promille. Daraufhin erfolgte eine Blutentnahme im Krankenhaus. Der Fahrer erhielt eine Anzeige.

