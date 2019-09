Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Doch keine neuen Schuhe

Schmalkalden (ots)

Wahrscheinlich waren die alten Schuhe nicht mehr gut genug. Deswegen ließen zwei Männer am Dienstag ihre alten Treter in einem Schuhgeschäft in Schmalkalden zurück und verließen den Laden mit ein paar dort ergatterten Schuhen, allerdings ohne diese zu bezahlen. Einer der Männer betrat eine Suhler Drogerie. Dabei lösten die nicht bezahlten Schuhe an der Sicherheitsschleuse den Alarm aus. Eine Zeugin erkannte die beiden Diebe am Mittwoch in Schmalkalden und informierte die Polizei. Die Männer mussten letztendlich wieder ihre alten Schlappen anziehen.

