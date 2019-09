Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Vorfahrt missachtet

Tiefenort (ots)

Ein 15-Jähriger befuhr Dienstagabend mit seinem Moped die Straße "Am Steingraben" in Tiefenort, als ihn ein PKW aus der Jacobiner Straße die Vorfahrt nahm. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste der Moped-Fahrer stark ab und stürzte. Dabei verletzte er sich leicht. Am Moped entstand Sachschaden von ca. 500 Euro.

