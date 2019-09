Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Laubeneinbrüche

Schmalkalden (ots)

Unbekannte brachen in der Zeit von Montagnachmittag bis Dienstagmittag in insgesamt zwei Gartenlauben der Gartenanlage "Queste" in der Schlossgartenstraße in Schmalkalden ein und entwendeten aus einer der Lauben elektrische und andere Werkzeuge. An der zweiten Hütte entstand nur Sachschaden, entwendet wurde nichts. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell