Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbrecher unterwegs

Mittelstille (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen Dienstagnacht in ein im Bau befindliches Haus in der Straße "Am Stieg" in Mittelstille ein und entwendeten Werkzeuge im Wert von ca. 5.000 Euro. Ein Zeuge konnte zur Tatzeit gegen 3.00 Uhr beobachten, wie sich mindestens zwei dunkel gekleidete und vermummte Personen mit einer Schubkarre vom Tatort wegbewegten. Das Diebesgut wurde wenig später im Bereich des Grünschnittcontainers am Friedhof in Mittelstille wieder aufgefunden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

