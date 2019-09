Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl von Baustelle

Schleusingen (ots)

Unbekannte brachen zwei Werkzeugcontainer auf einer Baustelle in der Straße "Häfnersberg" in Schleusingen auf und entwendeten daraus eine Baumaschine im Wert von etwa 2.000 Euro. Die Tatzeit liegt vor dem 24.09.2019 (Dienstag). Hinweise nimmt die Polizei in Hildburghausen unter der Telefonnummer 03685 778-0 entgegen.

