Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zwei Brände

Viernau (ots)

Am Freitag gegen 4.50 Uhr erhielt die Polizei die Information über einen brennenden Verkaufsstand (Holzhütte) eines Sportvereines in der Straße "An der Koppel" in Viernau. Gegen 5.20 Uhr ging die Meldung über einen brennenden PKW auf dem Gelände eines Autohauses in der Mühlgasse in Herges ein. Nachdem die Feuerwehr gelöscht hatte, übernahm die Kriminalpolizei Suhl die Ermittlungen zur Brandursache und zur Höhe des Sachschadens beider Brände. Diese sind derzeit noch nicht abgeschlossen. Ob es zwischen beiden Bränden einen Zusammenhang gibt, wird ebenfalls geprüft.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell