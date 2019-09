Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Nichts geklaut, aber etwas hingestellt

Suhl (ots)

Montagabend erhielt die Polizei die Mitteilung, dass Unbekannte versuchten, das Fenster einer Garage in der Nähe des ehemaligen Heizwerkes in der Straße "Schulzenhohle" in Suhl aufzudrücken. Dabei zerbrach die Fensterscheibe. Entwendet haben die Täter nach ersten Erkenntnissen nichts, jedoch stand hinter der Garage eine Werkzeugkiste, deren Herkunft unbekannt ist. Hinweise nimmt die Polizei in Hildburghausen unter der Telefonnummer 03685 778-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell