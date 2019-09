Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mehrere Ladendiebe

Suhl (ots)

Zwei ausländische Männer entwendeten Montagvormittag Waren im Wert von rund 70 Euro aus einem Baumarkt in der Straße "Am Steinsfelder Wasser" in Suhl. Nachdem die beiden den Kassenbereich verließen, konnten sie von Mitarbeitern gestellt werden. Am selben Tag ertappten Mitarbeiter eines Einkaufsmarktes in der Würzburger Straße in Suhl ebenfalls einen ausländischen Ladendieb, der Lebensmittel im Wert von etwa zehn Euro ohne Bezahlung mitgehen ließ. Die informierten Polizisten führten mit den Langfingern eine erkennungsdienstliche Behandlung durch und zeigten sie an.

