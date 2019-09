Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht

Suhl (ots)

Ein derzeit noch unbekannter Fahrzeug-Führer beschädigte die Fahrertür eines VW, der in der Otto-Bruchholz-Straße in Suhl geparkt war. Der Verursacher verließ anschließend den Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden von etwa 100 Euro zu kümmern. Die Unfallzeit ist nicht genau bekannt. Am Montag gegen 9.00 Uhr stellte der Halter des beschädigten Autos den Schaden fest. Hinweise nimmt die Polizei in Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-224 entgegen.

