Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unbekanntes Metallteil im Maisfeld

Bettenhausen (ots)

Ein bislang unbekannter Täter befestigte ein massives, ca. 5 Zentimeter großes Metallteil mit Kabelbindern in einem Maisfeld in Bettenhausen. Glücklicherweise bemerkte die hochsensible Technik des Mähdreschers am Freitagabend das Metallstück. Die Maschine schaltete sich ab, bevor ein Schaden entstand. Wann es im Maisfeld befestigt wurde ist derzeit unklar. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell