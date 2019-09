Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Vorfahrt nicht beachtet

Zella-Mehlis (ots)

Sonntagabend befuhr ein 28-jähriger Opel-Fahrer die Sternbergstraße in Zella-Mehlis in Richtung Alte Straße. Er missachtete die Vorfahrt eines Seat-Fahrers und prallte in den PKW. Bei dem Verkehrsunfall wurden insgesamt vier Personen leicht verletzt und kamen zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Ein Sachschaden von ca. 30.000 Euro entstand.

