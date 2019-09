Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Noch mehr Wahlplakate beschädigt

Vacha (ots)

Ein weiterer Fall von beschädigten Wahlplakaten wurde der Polizeiinspektion Bad Salzungen am 22.09.2019 angezeigt. Konkret wurden in der Werrastraße in Vacha zwei größere Transparente sowie ein Wahlplakat an einem Großaufsteller mit grauer Farbe besprüht, sodass diese unbrauchbar wurden. Weiterhin wurden diverse Wahlplakate in der gesamten Ortslage Vacha mit Aufklebern überklebt. Als Tatzeitraum kann die Nacht von Freitag auf Samstag angegeben werden. Auch in diesem Fall werden mögliche Zeugen gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Salzungen unter 03695/5510 in Verbindung zu setzen.

