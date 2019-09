Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Wahlplakate beschädigt

Bad Salzungen (ots)

Gegen einen noch unbekannten Täter ermittelt die Bad Salzunger Polizei wegen Sachbeschädigung. Am Freitag, den 20.09.2019, stellten Beamte der hiesigen Polizeiinspektion um 15:45 Uhr fest, dass zwei Wahlplakate mit schwarzer Farbe beschmiert wurden. Diese waren an einer Straßenlaterne angebracht, welche sich an der Ecke der Kaltenborner Straße und der Apotheker-Hoffmann-Straße befindet. Wer Angaben zum geschilderten Sachverhalt machen kann, wird gebeten, unter 03695/5510 die Polizeiinspektion Bad Salzungen zu kontaktieren.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Polizeiinspektion Bad Salzungen

Polizeiinspektion Bad Salzungen

Telefon: 03695 551 0

E-Mail: sf.pi.bad-salzungen@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell