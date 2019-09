Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kellereinbrüche

Bad Liebenstein (ots)

Am Freitag, den 20.09.2019, kam es im Zeitraum zwischen 18:30 Uhr und 21:30 Uhr zu einem Kellereinbruch in der Hermann-von-Stein-Straße in Bad Liebenstein. Ein bislang unbekannter Täter brach gewaltsam in das Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses ein und entwendete daraus diverse Lebensmittel und alkoholische Getränke. Mutmaßlich der gleiche Täter schlug am Samstag, den 21.09.2019, erneut zu. Diesmal war ein Keller in der Straße Unterm Sandberg betroffen. Auch hier wurden Konserven und Lebensmittel entwendet, nachdem das Schloss gewaltsam geöffnet worden war. Der Tatzeitraum beläuft sich auf die Zeit zwischen 12:00 Uhr und 16:00 Uhr. Die Polizeiinspektion Bad Salzungen sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Personen, die in den genannten Zeiträumen verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 03695/5510 mit der PI Bad Salzungen in Verbindung zu setzen.

