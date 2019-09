Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: versuchter Einbruch

Hildburghausen (ots)

In der Zeit vom 19.09.2019 bis zum 21.09.2019 versuchten ein oder mehrere unbekannte Täter in ein Getränkemarkt in Veilsdorf einzubrechen. Die Täter versuchten ein Schloss aufzubohren, was misslang.

