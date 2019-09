Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Körperverletzung und Haftbefehl

Hildburghausen (ots)

Am Freitag, den 20.09.2019 kam es gegen 01:00 Uhr in einer Gaststätte in Hildburghausen zu einer Körperverletzung, indem eine Person eine andere mehrmals ins Gesicht schlug, sodass dieser eine Platzwunde erlitt. Bei dem Täter handelt es sich um einen 35-jährigen Hildburghäuser. Bei der Überprüfung des Täters wurde festgestellt, dass ein Haftbefehl gegen ihn besteht. Somit wurde er vorläufig festgenommen,einem Richter vorgeführt und einer Justizvollzugsanstalt übergeben.

