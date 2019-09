Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht in Masserberg

Hildburghausen (ots)

Am Freitag, den 20.09.2019 wurde in der Zeit von 10:30 Uhr bis 15:45 Uhr auf dem Parkplatz Rennsteig Masserberg ein silberfarbener VW Touran abgestellt. In dieser Zeit wurde am hinteren rechten Stoßfänger ein Schaden verursacht. Hinweise zum Unfallverursacher sind nicht bekannt, es werden Zeugen gesucht.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Polizeiinspektion Hildburghausen

Polizeiinspektion Hildburghausen

Telefon: 03685 778 0

E-Mail: sf.pi.hildburghausen@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell