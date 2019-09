Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfallflucht Hildburghausen, Obere Allee

Hildburghausen (ots)

In der Zeit vom Freitag, den 20.09.2019, 20:00 Uhr bis Samstag, den 21.09.2019, 09:00 Uhr kam es zu einer Unfallflucht in der Oberen Allee in Hildburghausen. Ein schwarzer Pkw Mercedes war abgeparkt auf dem Parkstreifen gegenüber der Frauenarztpraxis. Ein unbekanntes Fahrzeug kollidiert mit diesem Pkw und verursacht erheblichen Sachschaden in Höhe von ca. 15.000,- Euro und der Pkw ist nicht mehr fahrbereit. Es werden Zeugen gesucht.

