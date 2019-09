Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall mit 12-jährigem Fahrradfahrer

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Meiningen (ots)

Am 20.09.2019 gegen 17:00 Uhr kam es im Herrenberg zu einem größeren Verkehrsunfall. Eine PKW-Fahrerin befuhr hierbei die Herrenbergstraße, als plötzlich ein 12-jähriger Radfahrer aus Richtung des Fußweges Richtung Dietzhäuschen auf die Straße gefahren kam. In der weiteren Folge kam es zu einem Zusammenstoß, wobei das Kind von der Motorhaube über die Windschutzscheibe geschleudert wurde. Das Kind wurde mit Verdacht einer Oberschenkelfraktur und Schädelhirntrauma in das Klinikum nach Suhl verbracht. Nach jetzigen Erkenntnissen hatte der 12-jährige großes Glück. Im Krankenhaus wurden keine Brüche diagnositiziert. Er musste dennoch zur weiteren Behandlung stationär im Krankenhaus verbleiben.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen

Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen

Telefon: 03693-591-0

E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell