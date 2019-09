Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Öl in Bergsee gekippt

Floh-Seligenthal (ots)

Am 21.09.2019 wurde der Polizei ein Umweltdelikt am Bergsee Ebertswiese in Floh-Seligenthal gemeldet. Unbekannte Täter haben vermutlich in den Abend-/Nachtstunden des 20.09.2019 Altöl in den Bergsee gekippt und versucht dieses anzuzünden. Die Oberfläche des Bergsees war zu ca. einem Drittel mit der öligen Flüssigkeit überzogen. Mit vor Ort war die untere Wasserbehörde und die Feuerwehr. Die Feuerwehr setzte dabei Spezialgerätschaften ein, um das Öl vom Wasser zu trennen und damit den eingetretenen Schaden in Grenzen zu halten. Es wurde ein Verfahren wegen Gewässerverunreinigung eingeleitet.

Wer Hinweise auf den Verursacher geben kann, wird gebeten sich bei der PI Schmalkalden-Meiningen zu melden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen

Telefon: 03693-591-0

E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

