Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Motorrad kurzzeitig entwendet

Breitungen (ots)

Am 21.09.2019 meldete ein Bürger aus Breitungen, dass ihm sein Motorrad in der Nacht von seinem Grundstück entwendet wurde. Am Nachmittag wurde dieses durch einen Anwohner in einem Waldstück ca. 60m vom Tatort entfernt aufgefunden. Scheinbar versuchte der unbekannte Täter das Zündschloss zu manipulieren, um das Motorrad zu starten, was ihm augenscheinlich nicht gelang. Es wurde eine Anzeige wegen versuchten Diebstahl aufgenommen. Der Geschädigte war sehr glücklich, sein Motorrad unbeschädigt wieder zu haben. Wer Hinweise auf den noch unbekannten Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der PI Schmalkalden-Meiningen zu melden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen

Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen

Telefon: 03693-591-0

E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell