Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Suhl (ots)

In der Zeit vom Donnerstag den 19.09.2019 13:30 Uhr zum Freitag den 20.09.2019 10:00 Uhr ereignete sich in der Auenstraße in Suhl Höhe der Hausnummer 54 ein Verkehrsunfall zwischen einem geparkten gelben VW Crafter und einem bis dato unbekannten Fahrzeug. Der Fahrzeugführer dieses unbekannten Fahrzeugs stieß augenscheinlich mit seinem Außenspiegel an den Außenspiegel des geparkten VW Crafter. Im Anschluss verließ der Fahrzeugführer pflichtwidrig die Unfallstelle ohne den Unfall zu melden. Am LKW entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 600,-EUR. Der Inspektionsdienst Suhl hat die Ermittlungen zum Unerlaubten Entfernen vom Unfallort eingeleitet und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer Angaben zum Vorfall machen kann oder Wahrnehmungen zum Unfallgeschehen getroffen hat, wird gebeten seine sachdienlichen Erkenntnisse dem Inspektionsdienst Suhl unter der Telefonnummer 03681-369196 mitzuteilen.

