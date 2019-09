Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Suhl (ots)

Am Donnerstag den 19.09.0219 ereignete sich um 14:45 Uhr ein Verkehrsunfall in der Großen Beerbergstraße in Suhl. Eine 40 jährige VW Passat-Fahrerin beabsichtigte aus der Ringbergsstraße kommend auf die Große Beerbergstraße einzufahren. Hierbei übersah sie den von links kommenden und vorfahrtsberechtigten 58-jährigen VW Golf-Fahrer. Es kam unweigerlich zu einer Kollision. Die Dame wurde bei dem Unfall leicht verletzt und anschließend zur Behandlung ins Klinikum Suhl verbracht. Der Golf-Fahrer blieb unverletzt. Da an beiden Fahrzeugen immenser Schaden entstand und diese auch nicht mehr fahrbereit waren, mussten beide Fahrzeuge abgeschleppt werden.

